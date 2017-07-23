Роналду дал совет Неймару

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду связался с нападающим каталонской "Барселоны" Неймаром, дабы дать ему совет относительно его будущего.

Как утверждает DiarioGol, португалец посредством WhatsApp порекомендовал отказаться от перехода во французский ПСЖ. При этом ведущий бомбардир королевского клуба посоветовал бразильцу перебраться в английский "Манчестер Юнайтед", если уж тот в действительности хочет покинуть свою команду.

Напомним, Вальверде обсудил с Неймаром возможный уход футболиста в ПСЖ. | soccernews.ru