Роналду, де Лигт и другие: опубликована символическая сборная финального турнира Лиги Наций
Стала известна символическая сборная финального турнира Лиги Наций, который завершился накануне победой сборной Португалии.
Вратарь: Джордан Пикфорд (Англия);
Защитники: Кевин Мбабу, Мануэль Аканжи (оба – Швейцария), Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру (оба – Португалия), Маттейс де Лигт (Нидерланды);
Полузащитники: Бернарду Силва (Португалия), Мартен де Рун, Френки де Йонг (оба - Нидерланды);
Нападающие: Мемфис Депай (Нидерланды), Криштиану Роналду (Португалия).
Напомним, что Португалия заняла первое место, Нидерланды - второе, Англия - третье, а Швейцария - четвёртое.
Не пропустите: Роналду прокомментировал победу в Лиге Наций. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Роналду: "Не знаю, заслуживаю ли я "Золотой мяч"
-
Роналду, де Лигт и другие: опубликована символическая сборная финального турнира Лиги Наций
-
"Манчестер Юнайтед" отказал "Интеру" в обмене игроками
-
Мусаев - о сезоне "Краснодара": "Обидно, когда на первый план выходят судьи"
-
"Наполи" выкупит Оспину, но при одном условии
-
Погба готов вернуться в "Ювентус"
-
"Милан" определился с будущим Романьоли
-
1
Каррагер назвал будущего обладателя "Золотого мяча"
-
Министр спорта России рассказал о позитивном влиянии лимита на легионеров
-
1
Роналду прокомментировал победу в Лиге Наций
-
Официально: Рафинья перешёл из "Баварии" в "Фламенго"
-
"Реал" запретил Азару давать интервью до презентации на "Сантьяго Бернабеу"
-
Хавбек "Барселоны" Артур получил травму колена
-
"Атлетико" готовит предложение по экс-игроку "Реала"
-
Роуз не исключил уход из "Тоттенхэма"
-
1
Сарри уйдёт из "Челси" в "Ювентус" бесплатно
-
Гончаренко назвал тройку лучших игроков сезона в РПЛ
-
Сантуш оценил победу сборной Португалии в Лиге Наций
-
Куман прокомментировал поражение сборной Нидерландов в финале Лиги Наций
-
СМИ узнали, сколько сборная Португалии заработала за победу в Лиге Наций
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4