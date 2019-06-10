Роналду, де Лигт и другие: опубликована символическая сборная финального турнира Лиги Наций

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Роналду, де Лигт и другие: опубликована символическая сборная финального турнира Лиги Наций

Стала известна символическая сборная финального турнира Лиги Наций, который завершился накануне победой сборной Португалии.

Вратарь: Джордан Пикфорд (Англия);

Защитники: Кевин Мбабу, Мануэль Аканжи (оба – Швейцария), Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру (оба – Португалия), Маттейс де Лигт (Нидерланды);

Полузащитники: Бернарду Силва (Португалия), Мартен де Рун, Френки де Йонг (оба - Нидерланды);

Нападающие: Мемфис Депай (Нидерланды), Криштиану Роналду​ (Португалия).

Напомним, что Португалия заняла первое место, Нидерланды - второе, Англия - третье, а Швейцария - четвёртое.

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