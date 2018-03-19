Роналду делает покер: "Реал" и "Жирона" играют суперрезультативный матч на "Бернабеу"
В заключительном матче 29-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" принимал дебютанта чемпионата "Жирону". Учитывая, что земляки "сливочных" из "Атлетико" чуть ранее потерпели поражение в туре, Королевский клуб имел возможность сократить отставание от "матрасников" до 4 очков. Ну а в том, что команда Зинедина Зидана возьмет свои очки, мало кто сомневался. Более того, от "бланкос" ожидали уверенного реванша за поражение от "жирондинцев" в первом круге.
И "Реал" начал оправдывать ожидания болельщиков с первых минут матча. Уже к 6-й минуте "сливочные" могли дважды поразить ворота соперника. Сначала хозяева поля заработали опасный штрафной и Роналду после фирменного удара едва не поразил левую от себя девятку – спас гостей Буну, с огромным трудом переведя мяч на угловой. А буквально через минуту Бензема нашел Васкеса в штрафной и тот без помех пробивал с близкого расстояния, но попал в голкипера "Жироны".
Гости практически сразу огрызнулись. Добравшись до ворот "сливочных", Борха Гарсия выстрелил в угол, но Навас сумел достать снаряд. Однако общее превосходство "Реала" было видно невооруженным глазом, и вскоре команда Зинедина Зидана открыла счет. После розыгрыша углового Кроос прострелил на ближнюю штангу, откуда Роналду в касание переправил мяч в дальний угол – 1:0.
"Бланкос" забили и успокоились. И напрасно. "Жирона" не зря считаются открытием сезона. Еще после навесной подачи Мохико для игроков "Реала" прозвенел тревожный звоночек. Но в том эпизоде Порту чуток не попал в ворота. А вот стандарт на 29-й минуте гости использовали сполна. Пошел навес от Гранеля в самый центр вратарской Наваса, откуда Стуани практически беспрепятственно пробил головой – 1:1.
Хозяева поля было попытались снова взвинтить темп, но "жирондинцы" умело оборонялись. В итоге первая половина завершилась ничьей 1:1 и абсолютно ничего не предвещало голепада после перерыва.
Но Криштиану Роналду, что называется, поймал игру и в тайме втором продолжил штамповать голы. Первый португалец забил уже на 47-й минуте, использовав выход к воротам после паса Бензема – 2:1.
А затем, в течение пяти минут, Лукас Васкес с передачи Роналду и сам Криштиану (добил мяч в ворота после сейва Буну), казалось бы, сняли все вопросы о победителе, доведя счет до 4:1. Но "Жирона" не сдавалась и в считанные минуты отыграла один мяч. Заработали гости очередной стандарт на чужой половине поля, Гранель подал и Стуани продавил в верховой борьбе Карвахаля, отправив головой мяч в сетку – 4:2.
Был момент, когда каталонцы были очень близки к третьему голу и тогда об интриге в матче можно было говорить как о реальности. Но два момента "Жирона" не использовала. Сначала после навеса от Гранеля Стуани едва не срезал мяч в ворота. А затем Варан грубо ошибся, отдавая мяч назад на Наваса, Стуани сферу перехватил, но не успел прокинуть ее в пустые ворота.
Снял все вопросы пятый гол "Реала". Забил его Бэйл, выйдя на ворота после паса от Модрича. И хотя гости успели забить еще после розыгрыша углового. Последнее слово осталось за мадридским клубом. Кроос разрезающим пасом в центр штрафной вывел Роналду к воротам и тот в касание отправил мяч точно в цель, оформив таким образом "покер" – 6:3.
Что ж поблагодарим обе команды за столь интересный и результативный матч!
"Реал" Мадрид – "Жирона" – 6:3
Голы: Роналду, 11 – 1:0. Стуани, 29 – 1:1. Роналду, 47 – 2:1. Л.Васкес, 59 – 3:1. Роналду, 64 – 4:1. Стуани, 67 – 4:2. Бэйл, 86 – 5:2. Хуанпе, 88 – 5:3. Роналду, 90+1 – 6:3.
"Реал": Навас, Карвахаль, Начо, Варан, Марсело, Ковачич (Модрич, 71), Кроос, Асенсио (Бэйл, 70), Л.Васкес, Роналдо, Бензема (Иско, 83).
"Жирона": Буну, Хуанпе, Эспиноса, Ромальо, Маффео (Адай, 83), Понс, Гранель, Мохика, Порту, Б.Гарсия (Лосано, 69), Стуани (Олунга, 87).
Александр Никитин | http://soccernews.ru
Не пропустите! "Реал" - "Жирона" - 6:3 (обзор)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|29
|75
|2
|Атлетико Мадрид
|29
|64
|3
|Реал Мадрид
|29
|60
|4
|Валенсия
|29
|59
|5
|Вильярреал
|29
|47
|6
|Севилья
|29
|45
|7
|Жирона
|29
|43
|8
|Бетис
|29
|43
|9
|Хетафе
|29
|39
|10
|Сельта Виго
|29
|39
|11
|Эйбар
|29
|39
|12
|Леганес
|29
|36
|13
|Атлетик Бильбао
|29
|35
|14
|Эспаньол
|29
|35
|15
|Реал Сосьедад
|29
|33
|16
|Алавес
|29
|31
|17
|Леванте
|29
|27
|18
|Лас Пальмас
|29
|21
|19
|Депортиво Ла-Корунья
|29
|20
|20
|Малага
|29
|14