Роналду делает покер: "Реал" и "Жирона" играют суперрезультативный матч на "Бернабеу"

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Роналду делает покер: "Реал" и "Жирона" играют суперрезультативный матч на "Бернабеу"

В заключительном матче 29-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" принимал дебютанта чемпионата "Жирону". Учитывая, что земляки "сливочных" из "Атлетико" чуть ранее потерпели поражение в туре, Королевский клуб имел возможность сократить отставание от "матрасников" до 4 очков. Ну а в том, что команда Зинедина Зидана возьмет свои очки, мало кто сомневался. Более того, от "бланкос" ожидали уверенного реванша за поражение от "жирондинцев" в первом круге.

И "Реал" начал оправдывать ожидания болельщиков с первых минут матча. Уже к 6-й минуте "сливочные" могли дважды поразить ворота соперника. Сначала хозяева поля заработали опасный штрафной и Роналду после фирменного удара едва не поразил левую от себя девятку – спас гостей Буну, с огромным трудом переведя мяч на угловой. А буквально через минуту Бензема нашел Васкеса в штрафной и тот без помех пробивал с близкого расстояния, но попал в голкипера "Жироны".

Гости практически сразу огрызнулись. Добравшись до ворот "сливочных", Борха Гарсия выстрелил в угол, но Навас сумел достать снаряд. Однако общее превосходство "Реала" было видно невооруженным глазом, и вскоре команда Зинедина Зидана открыла счет. После розыгрыша углового Кроос прострелил на ближнюю штангу, откуда Роналду в касание переправил мяч в дальний угол – 1:0.

"Бланкос" забили и успокоились. И напрасно. "Жирона" не зря считаются открытием сезона. Еще после навесной подачи Мохико для игроков "Реала" прозвенел тревожный звоночек. Но в том эпизоде Порту чуток не попал в ворота. А вот стандарт на 29-й минуте гости использовали сполна. Пошел навес от Гранеля в самый центр вратарской Наваса, откуда Стуани практически беспрепятственно пробил головой – 1:1.

Хозяева поля было попытались снова взвинтить темп, но "жирондинцы" умело оборонялись. В итоге первая половина завершилась ничьей 1:1 и абсолютно ничего не предвещало голепада после перерыва.

Но Криштиану Роналду, что называется, поймал игру и в тайме втором продолжил штамповать голы. Первый португалец забил уже на 47-й минуте, использовав выход к воротам после паса Бензема – 2:1.

А затем, в течение пяти минут, Лукас Васкес с передачи Роналду и сам Криштиану (добил мяч в ворота после сейва Буну), казалось бы, сняли все вопросы о победителе, доведя счет до 4:1. Но "Жирона" не сдавалась и в считанные минуты отыграла один мяч. Заработали гости очередной стандарт на чужой половине поля, Гранель подал и Стуани продавил в верховой борьбе Карвахаля, отправив головой мяч в сетку – 4:2.

Был момент, когда каталонцы были очень близки к третьему голу и тогда об интриге в матче можно было говорить как о реальности. Но два момента "Жирона" не использовала. Сначала после навеса от Гранеля Стуани едва не срезал мяч в ворота. А затем Варан грубо ошибся, отдавая мяч назад на Наваса, Стуани сферу перехватил, но не успел прокинуть ее в пустые ворота.

Снял все вопросы пятый гол "Реала". Забил его Бэйл, выйдя на ворота после паса от Модрича. И хотя гости успели забить еще после розыгрыша углового. Последнее слово осталось за мадридским клубом. Кроос разрезающим пасом в центр штрафной вывел Роналду к воротам и тот в касание отправил мяч точно в цель, оформив таким образом "покер" – 6:3.

Что ж поблагодарим обе команды за столь интересный и результативный матч!   

"Реал" Мадрид – "Жирона" – 6:3

Голы: Роналду, 11 – 1:0. Стуани, 29 – 1:1. Роналду, 47 – 2:1. Л.Васкес, 59 – 3:1. Роналду, 64 – 4:1. Стуани, 67 – 4:2. Бэйл, 86 – 5:2. Хуанпе, 88 – 5:3. Роналду, 90+1 – 6:3.

"Реал": Навас, Карвахаль, Начо, Варан, Марсело, Ковачич (Модрич, 71), Кроос, Асенсио (Бэйл, 70), Л.Васкес, Роналдо, Бензема (Иско, 83).

"Жирона": Буну, Хуанпе, Эспиноса, Ромальо, Маффео (Адай, 83), Понс, Гранель, Мохика, Порту, Б.Гарсия (Лосано, 69), Стуани (Олунга, 87).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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