Роналду: "Дело - не в деньгах, в ближайшие дни я сделаю заявление"

Теги криштиану роналдуреал мадрид

Роналду: "Дело - не в деньгах, в ближайшие дни я сделаю заявление"Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду высказался о своем возможном уходе из королевского клуба.

"Дело - не в деньгах. Я выиграл пять кубков чемпионов и пять "Золотых мячей". Я уже вошел в историю, а вчерашняя победа поспособствовала этому еще больше. Я не расстроен, потому что знаю, что я даю клубу. Я не хочу стирать этот уникальный момент с моими партнерами по команде, которые являются чемпионами. Я ничего не могу гарантировать, я не собираюсь скрываться, в ближайшие дни я сделаю заявление... Жизнь - это не просто слава", - цитирует 33-летнего нападающего goal.com.

Напомним, Перес уже определил двух кандидатов на замену Роналду. | soccernews.ru

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