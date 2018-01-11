Роналду демонстрирует худшую результативность в Ла Лиге за все время выступлений за "Реал"

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду забил всего четыре мяча в чемпионате Испании.

В этом сезоне форвард отыграл 13 матчей и по средней результативности ему удается забить гол лишь один раз за 289 минут.

Это худший показатель для португальца со времени его перехода в "Реал" в 2009 году.

Впрочем 32-летний Роналду с 9 голами в 6 матчах является лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов.

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