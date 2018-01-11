Роналду демонстрирует худшую результативность в Ла Лиге за все время выступлений за "Реал"

Теги реал мадридкриштиану роналду

Роналду демонстрирует худшую результативность в Ла Лиге за все время выступлений за "Реал"

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду забил всего четыре мяча в чемпионате Испании.

В этом сезоне форвард отыграл 13 матчей и по средней результативности ему удается забить гол лишь один раз за 289 минут. 

Это худший показатель для португальца со времени его перехода в "Реал" в 2009 году.

Впрочем 32-летний Роналду с 9 голами в 6 матчах является лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов.

Не пропустите: Роналду контактирует с европейским грандом. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 29 тура

Турнир прогнозов: анонс 29 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов