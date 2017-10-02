Роналду демонстрирует удивительную для себя статистику в Ла Лиге

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду демонстрирует удивительную для себя статистику в матчах Ла Лиги.

Так, за три матча, которые португалец провел в текущем розыгрыше испанского чемпионата, он нанес по воротам соперника 22 удара. Однако ни один из его 4-х "выстрелов", пришедшихся в створ, не оказался результативным.

Напомним, Иско поддержал Роналду. | soccernews.ru