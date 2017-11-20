Роналду демонстрирует ужасные показатели при игре в защите

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Роналду демонстрирует ужасные показатели при игре в защите

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду демонстрирует ужасные показатели при игре в защите в нынешнем сезоне.

Как сообщает статистический портал WhoScored, за восемь полных матчей в Примере у 32-летнего португальца нет ни одного перехвата или отбора.

Стоит отметить, что и в атаке у Роналду дела идут не лучшим образом - на его счету только 1 гол в чемпионате Испании.

Не пропустите: В "Реале" растет недовольство из-за положения Роналду в команде. | http://soccernews.ru

комментарии
FAN REALA

это уже не первый раз, когда Роналду затыкал рты всем хейтерам,ему нужно просто дать время или пинка и он снова вернётся к своей привычной статистике

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