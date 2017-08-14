Роналду дисквалифицирован на пять матчей

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Роналду дисквалифицирован на пять матчей

Королевская футбольная федерация Испании наказала нападающего "Реала" Криштиану Роналду длительной дисквалификацией за толчок арбитра в первом матче за Суперкубок Испании против "Барселоны".

Поведение 32-летнего португальца сочли агрессивным, в связи с чем, ведущий форвард "сливочных" получил бан на пять матчей.

Таким образом, Роналду пропустит ответный матч за Суперкубок Испании против "Барселоны" и четыре стартовых тура Примеры, где "Реалу" будут противостоять "Депортиво", "Валенсия", "Леванте" и "Реал Сосьедад".  

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комментарии
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пидор конь

Иди нахуй

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Конь

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Конь

Соснёшь у коня,поросёнок?

Арлекин

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Конь

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