Роналду: "Для меня это важный момент"

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду высказался после получения награды лучшему игроку мира по версии ФИФА.

"Спасибо всем, что голосовали за меня. Хочу отметить Лео и Неймара, которые присутствуют здесь. Спасибо "Реалу" за поддержку в течение всего года. Я побеждаю второй год подряд. Для меня это важный момент. Спасибо болельщикам по всему миру. Я счастлив, спасибо большое" - цитирует 32-летнего португальца Goal.com.

Напомним, что в борьбе за награду Роналду опередил Лионеля Месси и Неймара. | http://soccernews.ru