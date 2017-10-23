Роналду: "Для меня это важный момент"

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Роналду: "Для меня это важный момент"

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду высказался после получения награды лучшему игроку мира по версии ФИФА.

"Спасибо всем, что голосовали за меня. Хочу отметить Лео и Неймара, которые присутствуют здесь. Спасибо "Реалу" за поддержку в течение всего года. Я побеждаю второй год подряд. Для меня это важный момент. Спасибо болельщикам по всему миру. Я счастлив, спасибо большое" - цитирует 32-летнего португальца Goal.com.

Напомним, что в борьбе за награду Роналду опередил Лионеля Месси и Неймара. | http://soccernews.ru

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