Роналду догнал Ибрагимовича в списке лучших бомбардиров Серии А
Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду догнал шведского форварда "Милана" Златана Ибрагимовича в списке лучших бомбардиров Серии А.
Оба футболиста забили по восемь голов (по два - с пенальти) в пяти матчах чемпионата Италии.
Третье место занимает нападающий "Торино" Андреа Белотти, который забил шесть мячей (два - с пенальти) в 7 матчах. В топ-5 также входят Ромелу Лукаку ("Интер") и Джованни Симеоне ("Кальяри"), которые забили по пять мячей (0 - с пенальти) в шести и восьми матчах соответственно.
Не пропустите: Криштиану Роналду вошел в топ-10 игроков в истории по количеству матчей за сборную. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17