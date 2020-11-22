Роналду догнал Ибрагимовича в списке лучших бомбардиров Серии А

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду догнал шведского форварда "Милана" Златана Ибрагимовича в списке лучших бомбардиров Серии А.

Оба футболиста забили по восемь голов (по два - с пенальти) в пяти матчах чемпионата Италии.

Третье место занимает нападающий "Торино" Андреа Белотти, который забил шесть мячей (два - с пенальти) в 7 матчах. В топ-5 также входят Ромелу Лукаку ("Интер") и Джованни Симеоне ("Кальяри"), которые забили по пять мячей (0 - с пенальти) в шести и восьми матчах соответственно.

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