Роналду догнал Месси по количеству хет-триков в Лиге чемпионов

"Ювентус" обыграл "Атлетико" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Нападающий туринского клуба Криштиану Роналду забил в этой встрече три гола.



После этого матча на счету Роналду - 8 хет-триков в Лиге чемпионов. По этому показателю он делит первое место с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси.



В текущем сезоне игрок участвовал в 26 матчах, отметившись 19 голами и 8 ассистами.

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