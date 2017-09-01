Роналду доволен, что ему удалось забить "ножницами"

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду доволен, что ему удалось забить ударом "ножницами" в матче квалификации ЧМ-2018 с Фарерскими островами.

"Я уже давно хотел забить такой гол. Ещё не видел его в повторе, надеюсь, смогу насладиться им" - цитирует 32-летнего португальца Marca.

Напомним, что Роналду в вышеупомянутом матче оформил хет-трик.

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