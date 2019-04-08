Роналду душевно поёт за рулём автомобиля

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал в инстаграме видео, на котором он едет вместе со своей семьей в автомобиле и поёт песню Change Your Heart британской группы The Korgis. Зацените вокальные данные звёздного португальца!

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