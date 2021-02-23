Роналду - единственный футболист, сыгравший более 1000 матчей в 21-м веке
Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду возглавил очередной рейтинг от Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
Звёздный португалец занял первое место по числу матчей в 21-м веке. В его активе 1047 игр в новом столетии.
Вторым по этому показателю стал экс-вратарь "Реала" и "Порту" Икер Касильяс (974), третьим - бывший защитник "Барселоны", "Ювентуса" и ПСЖ Дани Алвес (969).
Из известных футболистов в топ-10 также вошли Хави (937), Златан Ибрагимович (907), Лионель Месси (902), Петр Чех (889) и Джанлуиджи Буффон (852).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14