Роналду - единственный футболист, сыгравший более 1000 матчей в 21-м веке

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Роналду - единственный футболист, сыгравший более 1000 матчей в 21-м веке

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду возглавил очередной рейтинг от Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Звёздный португалец занял первое место по числу матчей в 21-м веке. В его активе 1047 игр в новом столетии.

Вторым по этому показателю стал экс-вратарь "Реала" и "Порту" Икер Касильяс (974), третьим - бывший защитник "Барселоны", "Ювентуса" и ПСЖ Дани Алвес (969).

Из известных футболистов в топ-10 также вошли Хави (937), Златан Ибрагимович (907), Лионель Месси (902), Петр Чех (889) и Джанлуиджи Буффон (852).

Не пропустите: Роналду забил 25 голов в 14 сезонах подряд. | http://soccernews.ru
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