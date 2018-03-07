Роналду едва не пострадал от фанатов ПСЖ

Фанаты ПСЖ в матче с "Реалом" отметились ужасным поведением.

Как сообщает The Sun, во время празднования гола с трибуны бросили бутылку, целясь в автора забитого мяча Криштиану Роналду. К счастью бутылка пролетела мимо.

УЕФА примет во внимание данный инцидент, а также то, что болельщики ПСЖ неоднократно использовали пиротехнику.

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