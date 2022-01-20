Роналду эмоционально отреагировал на свою замену в матче с "Брентфордом"

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду остался крайне недоволен своей заменой в матче чемпионата Англии с "Брентфордом" (3:1), сообщает BBC Sport.

По сведениям источника, футболист отшвырнул выданную ему куртку, но спустя несколько секунд все же надел ее. Затем форвард что-то бормотал и указывал себе на грудь. После этого беседу с игроком провел главный тренер клуба Ральф Рангник.

Роналду был заменен на 71-й минуте матча, в котором он не отметился результативными действиями. Вместе португальца на поле вышел защитник Харри Магуайр.

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел 23 матча, забил 14 голов и отдал три голевые передачи.

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