Роналду: "Эпоха Роналду и Месси еще не закончилась, она только начинается"

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Роналду: "Эпоха Роналду и Месси еще не закончилась, она только начинается"Форвард "Реала" Криштиану Роналду прокомментировал свое соперничество с нападающим "Барселоны" Лионелем Месси в споре за звание лучшего игрока мира.

"Я не соперничаю с Лео. Мы с ним из одной эпохи. Он становился лучшим пять раз, я – тоже.

Я абсолютно спокоен. Посмотрим, что будет завтра. А сейчас я хочу насладиться этим прекрасным моментом моей жизни, поскольку никто не знает, что будет потом.

Эпоха Роналду и Месси еще не закончилась, она только начинается", — сказал Роналду.

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