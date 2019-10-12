Роналду еще на шаг приблизился к мировому рекорду
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду забил гол в игре квалификации Евро-2020 с Люксембургом (3:0).
Отметим, что на счету 34-летнего португальца уже 94 гола в футболке своей национальной команды. Мировой рекорд по голам за сборную принадлежит форварду сборной Ирана Али Даеи (109 голов).
Также Роналду сыграл 161-й матч за сборную. До европейского рекорда ему осталось провести 15 игр, а до мирового - 23.
На клубном уровне в этом сезоне Роналду провел 8 поединков, в которых забил 4 гола и отдал одну голевую передачу.
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