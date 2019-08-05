Роналду: "Если бы я не стал футболистом, то был бы бы актёром или моделью"

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Роналду: "Если бы я не стал футболистом, то был бы бы актёром или моделью"

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, кем бы он стал, если бы не был футболистом.

"Если бы я не стал футболистом, то был бы бы актёром или моделью. Скорее всего актёром, хотя не уверен, обладаю ли я необходимым талантом. Впрочем, если много работать, то можно достичь всего", - сказал Роналду.

Помимо "Ювентуса" звёздный португалец выступал за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед" и "Реал".

В течение карьеры 34-летний форвард выиграл 29 трофеев. Он является пятикратным обладателем "Золотого мяча".

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