Роналду: "Если бы я попал в прошлое, то хотел бы сыграть с Эйсебио"

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Роналду: "Если бы я попал в прошлое, то хотел бы сыграть с Эйсебио"

Форвард "Ювентус" Криштиану Роналду назвал игрока из прошлого, с которым он хотел бы сыграть.

"Это довольно сложный вопрос. У меня на уме сейчас множество футболистов, но я выберу своего соотечественника, который уже умер. Это Эйсебио. Он один из главных символов Португалии. Я был бы горд выступать с ним в сборной", - заявил Роналду.

Напомним, что Эйсебио умер в 2014 году в возрасте 71 года. Большую часть своей карьеры он выступал за "Бенфику". В 1965 году Эйсебио становился обладателем "Золотого мяча". Кроме того, он 8 раз номинировался на эту награду.

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