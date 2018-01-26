Роналду: "Если "Реал" выиграет Лигу Чемпионов, это будет потрясающий год"

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Роналду: "Если "Реал" выиграет Лигу Чемпионов, это будет потрясающий год"
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду намерен добиться победы в Лиге Чемпионов.

"Если мы сможем выиграть Лигу чемпионов в конце сезона, это будет потрясающий год. Мы плохо начали сезон в Примере, и мы разочарованы, никто не доволен этим. Но теперь мы должны усердно работать в Лиге чемпионов, поэтому что это самый важный трофей для нас. В Примере будет трудно, но мы не можем сдаться, даже если мы потеряли много очков с начала сезона. Мы должны продолжать работать", - приводит слова Роналду Marca.

Напомним, что "Реал" вылетел из Кубка Испании, а в Ла Лиге отстает от лидера на 19 очков.

В 1/8 финала Лиги Чемпионов королевский клуб сыграет с ПСЖ.

Не пропустите: Роналду послал сообщение команде. | http://soccernews.ru

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