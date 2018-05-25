Роналду: "Если сыграем на своем уровне, то обыграем "Ливерпуль"

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду высказался о предстоящем финале Лиги Чемпионов, в котором его команда сыграет против "Ливерпуля".

"В этом противостоянии нет явного фаворита. Но если мы сыграем на своем привычном уровне, то обыграем "Ливерпуль", - приводит слова 33-летнего нападающего AS.

Напомним, Роналду высказался о сравнениях с Салахом. | soccernews.ru