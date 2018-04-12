Роналду: "Эта игра должна стать уроком для нас, "Ювентус" был очень хорош"

Теги реал мадридювентускриштиану роналду

Роналду: "Эта игра должна стать уроком для нас, "Ювентус" был очень хорош"Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду прокомментировал выход своей команды в полуфинал Лиги Чемпионов.

"Это игра, на которой мы должны учиться, ничто в футболе так просто не дается. Пусть это будет нам уроком. Соперник был очень хорош", - цитирует 33-летнего нападающего "сливочных" официальный сайт УЕФА.

Напомним, Роналду покорилось очередное достижение. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Невероятные приключения итальянцев и другие итоги 1/4 финала Лиги Чемпионов

Невероятные приключения итальянцев и другие итоги 1/4 финала Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов