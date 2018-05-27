Роналду: "Это было не самое подходящее время для моих слов, но я был честен"

Теги криштиану роналдуреал мадрид

Роналду: "Это было не самое подходящее время для моих слов, но я был честен"Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду прокомментировал свое громкое заявление, в котором он намекнул о возможной смене команды.

"Я не много говорю, но когда я говорю, то я говорю. Конечно, мне есть что сказать, но это было не подходящее время, хотя я не жалею об этом, потому что я был честен", - цитирует 33-летнего нападающего "сливочных" goal.com.

Напомним, Роналду уже имеет на руках договоренность о переходе в другой клуб. | soccernews.ru

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