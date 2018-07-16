Роналду: "Это было нелегкое решение"

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Роналду: "Это было нелегкое решение"Новоиспеченный форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал свое решение сменить клуб.

"Это было нелегкое решение, но, учитывая силу "Ювентуса", который является одной из сильнейших команд в мире, все мои друзья сказали мне, что это клуб, в котором я мог бы играть. Вот почему с другой стороны это было легкое решение. В конце концов, это был очень важный шаг в моей карьере, я собираюсь познакомиться с отличным клубом, отличным тренером и великим президентом", - цитирует 33-летнего нападающего AS.

Напомним, Кака прокомментировал переход Роналду в "Ювентус". | soccernews.ru

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