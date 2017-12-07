Роналду: "Это фантастический момент в моей карьере"

Теги реал мадридкриштиану роналду

Роналду: "Это фантастический момент в моей карьере"
Португальский нападающий "Реала" Криштиану Роналду в восторге от завоевание "Золотого мяча".

"Это фантастический момент в моей карьере. Я ждал этого очень долго. Я благодарен всем бывшем тренером и партнерам, президенту "Реала" и моей семье. Я хочу быть лучшим. Что скажу о церемонии награждения на Эйфелевой башне? Это невероятно. Было немного холодно, но это замечательный опыт", - приводит слова Роналду AS.

Напомним, что Роналду получил пятый "Золотой мяч" в своей карьере и догнал рекордсмена по этому показателю Лионеля Месси.

Не пропустите: Роналду - обладатель "Золотого мяча". | http://soccernews.ru

комментарии
Messi

завидуйте молча)))

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Flamenco

Перес просто красава, купил и ЗМ, и достойно проводить Кристину на пенсию)))

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Пьянь

Роналду не зря ныл несколько лет назад, что несчастлив в Мадриде. Вот Перес и подсуетился. Два подряд совершенно незаслуженных ЗМ.

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