Роналду: "Это фантастический момент в моей карьере"



Португальский нападающий "Реала" Криштиану Роналду в восторге от завоевание "Золотого мяча".

"Это фантастический момент в моей карьере. Я ждал этого очень долго. Я благодарен всем бывшем тренером и партнерам, президенту "Реала" и моей семье. Я хочу быть лучшим. Что скажу о церемонии награждения на Эйфелевой башне? Это невероятно. Было немного холодно, но это замечательный опыт", - приводит слова Роналду AS.

Напомним, что Роналду получил пятый "Золотой мяч" в своей карьере и догнал рекордсмена по этому показателю Лионеля Месси.

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