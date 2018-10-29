Роналду: "Флорентино Перес рассматривал меня исключительно как бизнес-модель"

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о своих отношениях с президентом мадридского "Реала" Флорентино Пересом.

"Я чувствовал, что в клубе, особенно президент, перестали ко мне относиться так, как раньше. Первые четыре или пять лет были идеальными. Но потом ситуация стала потихоньку меняться. Правда состоит в том, что президент хотел меня сохранить, но в то же время он сообщил мне, что мой уход не будет проблемой. Он рассматривал меня исключительно как бизнес-модель ", - цитирует 33-летнего нападающего "старой синьоры" El Mundo Deportivo.

Роналду выступал за "Реал" в период с 2009-го по 2018-й годы. За это время он забил 450 голов и сделал 131 результативную передачу в 438 играх за королевский клуб.

Напомним, Роналду оценил свои шансы получить "Золотой мяч". | soccernews.ru