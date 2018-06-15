Роналду: "Гол в ворота "Ювентуса", пожалуй, лучший в моей карьере"

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Роналду: "Гол в ворота "Ювентуса", пожалуй, лучший в моей карьере"Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду высказался о своем голе, забитом голкиперу туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффону в матче 1/4 финала Лиги Чемпионов ударом ножницами.

"Это был незабываемый гол, пожалуй, лучший в моей спортивной карьере за ее длительное время. Когда я пришел в штрафную, я увидел подачу и подумал, что, возможно, не смогу достать мяч. Но я попробовал. И мне удалось его достать, потому что я всегда мыслю положительно", - цитирует 33-летнего форварда El Mundo Deportivo.

Напомним, Лопетеги сделал противоречивое заявление о Роналду. | soccernews.ru

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