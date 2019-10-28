Роналду: "Гонка с Месси помогла мне стать лучше и эффективнее"
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду в интервью журналу France Football сказал, что соперничество с игроком "Барселоны" Лионелем Месси помогло ему стать лучше.
"В 19-20 лет я понял, что футбол - это цифры, титулы, рекорды и голы.
Гонка с Месси помогла мне стать лучше и эффективнее. В "Реале" я чувствовал его присутствие больше, чем в Манчестере, было больше давления. Но конкуренция была здоровой.
Моя цель - оставаться молодым, становясь старше. Покажите мне еще одного игрока, который бы в моем возрасте играл так, как я выступаю за "Ювентус", - сказал Роналду.
34-летний футболист в этом сезоне участвовал в 7 матчах Серии А, забив 4 гола и сделав 1 ассист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Гранада
|10
|20
|2
|Барселона
|9
|19
|3
|Реал Сосьедад
|10
|19
|4
|Атлетико Мадрид
|10
|19
|5
|Севилья
|10
|19
|6
|Реал Мадрид
|9
|18
|7
|Вильярреал
|10
|17
|8
|Реал Вальядолид
|10
|14
|9
|Атлетик Бильбао
|10
|13
|10
|Хетафе
|10
|13
|11
|Валенсия
|9
|13
|12
|Осасуна
|9
|11
|13
|Леванте
|10
|11
|14
|Алавес
|10
|11
|15
|Мальорка
|10
|10
|16
|Эйбар
|10
|9
|17
|Сельта Виго
|10
|9
|18
|Бетис
|10
|9
|19
|Эспаньол
|10
|8
|20
|Леганес
|10
|5