Роналду: "Гонка с Месси помогла мне стать лучше и эффективнее"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду в интервью журналу France Football сказал, что соперничество с игроком "Барселоны" Лионелем Месси помогло ему стать лучше.

"В 19-20 лет я понял, что футбол - это цифры, титулы, рекорды и голы.

Гонка с Месси помогла мне стать лучше и эффективнее. В "Реале" я чувствовал его присутствие больше, чем в Манчестере, было больше давления. Но конкуренция была здоровой.

Моя цель - оставаться молодым, становясь старше. Покажите мне еще одного игрока, который бы в моем возрасте играл так, как я выступаю за "Ювентус", - сказал Роналду.

34-летний футболист в этом сезоне участвовал в 7 матчах Серии А, забив 4 гола и сделав 1 ассист.

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