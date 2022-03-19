Роналду готов остаться в "Манчестер Юнайтед", но при одном условии

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Роналду готов остаться в "Манчестер Юнайтед", но при одном условии

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, вероятно, не уйдёт из клуба ближайшим летом.

Как сообщалось ранее, возможное непопадание команды в Лигу Чемпионов не является ключевым фактором для звёздного футболиста.

Впрочем, по информации The Telegraph, у 37-летнего португальца есть одно условие - он не хочет в будущем работать с действующим тренером Ральфом Рангником. То есть, если "МЮ" сменит наставника, то форвард останется на "Олд Траффорд".

Напомним, что контракт игрока с "Юнайтед" рассчитан до июня 2023 года.

В этом сезоне Роналду сыграл за "красных дьяволов" 32 матча, забил 18 голов и сделал 3 ассиста.

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