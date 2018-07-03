Роналду готов остаться в "Реале" при одном условии

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду готов остаться в своем клубе только при одном условии.

Так, по сведениям Tuttosport, 33-летний португалец может изменить принятое им решение об уходе из королевского клуба в случае, если на "Сантьяго Бернабеу" ему будет предложен новый контракт с окладом в размере 50 миллионов евро в год.

Напомним, "Ювентус" сделал первое предложение по Роналду. | soccernews.ru