Роналду готов поставить условия "Реалу"

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду намерен поставить условия руководству своего клуба.

Так, по сведениям испанской прессы, португалец будет готов остаться на "Сантьяго Бернабеу" при выполнении ряда его требований. Во-первых, он хочет получить улучшенный контракт, который сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков планеты. Во-вторых, он хочет потребовать качественного усиления состава своей команды. Наконец, в третьих, пятикратный обладатель "Золотого мяча" желает, чтобы клуб отказался от приобретения форварда ПСЖ Неймара и центрального нападающего.

Напомним, Рамос имел серьезный разговор с Роналду после финала Лиги Чемпионов. | soccernews.ru