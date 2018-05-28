Роналду готов поставить условия "Реалу"

Теги криштиану роналдуреал мадрид

Роналду готов поставить условия "Реалу"Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду намерен поставить условия руководству своего клуба.

Так, по сведениям испанской прессы, португалец будет готов остаться на "Сантьяго Бернабеу" при выполнении ряда его требований. Во-первых, он хочет получить улучшенный контракт, который сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков планеты. Во-вторых, он хочет потребовать качественного усиления состава своей команды. Наконец, в третьих, пятикратный обладатель "Золотого мяча" желает, чтобы клуб отказался от приобретения форварда ПСЖ Неймара и центрального нападающего.

Напомним, Рамос имел серьезный разговор с Роналду после финала Лиги Чемпионов. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Ливерпуль" объявил о переходе Фабиньо

"Ливерпуль" объявил о переходе Фабиньо

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов