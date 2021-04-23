Роналду готов пойти на сокращение зарплаты ради возвращения в "Манчестер Юнайтед"

Фото твиттер Криштиану Роналду

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду изучает возможность летнего трансфера в "Манчестер Юнайтед".

По информации Football Italia, чтобы снова выступать за "красных дьяволов", звёздный футболист готов пойти на уменьшение своей зарплаты.

Сейчас португалец зарабатывает 31 миллион евро в год. В случае возвращения на "Олд Траффорд" он готов сократить оклад до 20 миллионов.

Напомним, что 36-летний Роналду уже защищал цвета "МЮ" с 2003 по 2009 год.

В текущем сезоне форвард сыграл за "Ювентус" 38 матчей, забил 32 гола и сделал 4 ассиста.

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