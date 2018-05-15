Роналду готов признать вину в налоговых махинациях

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Роналду готов признать вину в налоговых махинациях

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду готов признать вину в налоговых махинациях.

Как сообщает El Confidencial, 33-летний португалец намерен договориться с испанскими налоговыми органами и выплатить 30 миллионов евро штрафа.

При этом Роналду по-прежнему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, однако отсутствие судимости позволит футболисту избежать тюремного заключения. 

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