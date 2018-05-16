Роналду готов сыграть с "Ливерпулем"
Игроки мадридского "Реала" - нападающий Криштиану Роналду и защитник Даниэль Карвахаль восстановились после травм, сообщает официальный сайт клуба.
Оба футболиста уже тренируются в общей группе с полными нагрузками наравне с остальными игроками, которые готовятся в финалу Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".
Видео: Роналду и Карвахаль уже тренируются.
⚽ Good news today during our first training session of the week at #RMCity!— Real Madrid C.F. (@realmadriden) 15 мая 2018 г.
@Cristiano
@DaniCarvajal92 pic.twitter.com/K28u1QNzWr
Напомним, что 26-летний Карвахаль пропустил из-за травмы около трех недель, а 33-летний Роналду не играл 10 дней.
Матч "Реал" - "Ливерпуль" состоится 26 мая.
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