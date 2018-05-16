Роналду готов сыграть с "Ливерпулем"

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Роналду готов сыграть с "Ливерпулем"

Игроки мадридского "Реала" - нападающий Криштиану Роналду и защитник Даниэль Карвахаль восстановились после травм, сообщает официальный сайт клуба.

Оба футболиста уже тренируются в общей группе с полными нагрузками наравне с остальными игроками, которые готовятся в финалу Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".

Видео: Роналду и Карвахаль уже тренируются.

Напомним, что 26-летний Карвахаль пропустил из-за травмы около трех недель, а 33-летний Роналду не играл 10 дней.

Матч "Реал" - "Ливерпуль" состоится 26 мая.

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