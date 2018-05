Роналду готов сыграть с "Ливерпулем"

Игроки мадридского "Реала" - нападающий Криштиану Роналду и защитник Даниэль Карвахаль восстановились после травм, сообщает официальный сайт клуба.

Оба футболиста уже тренируются в общей группе с полными нагрузками наравне с остальными игроками, которые готовятся в финалу Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".

⚽ Good news today during our first training session of the week at #RMCity!

@Cristiano

@DaniCarvajal92 pic.twitter.com/K28u1QNzWr