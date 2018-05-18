Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду готов заключить мировое соглашение с испанской налоговой.

По информации издания El Mundo, 33-летний португалец согласен выплатить 14 миллионов евро, частично признав свою вину.

Пока неизвестно, устроит ли налоговую такое предложение Роналду, ведь ранее от футболиста требовали штраф в размере 30 миллионов евро.

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