Роналду готовится к возвращению в "Спортинг"
Фото: MARCA
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду планирует вернуться в лиссабонский "Спортинг".
По сведениям Cuatro, ради возвращения в родной клуб португалец готов отказаться от большей части нынешней зарплаты.
Также отмечается, что недавно Роналду стал владельцем пентхауса в Лиссабоне, стоимость которого свыше 7 миллионов евро.
Роналду является воспитанником "Спортинга". За основную команду он выступал с 2002 по 2003 год.
Читайте также: Мама Роналду: "Постараюсь убедить Криштиану вернуться в "Спортинг". | http://soccernews.ru
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