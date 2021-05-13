Роналду готовится к возвращению в "Спортинг"

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Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду планирует вернуться в лиссабонский "Спортинг".

По сведениям Cuatro, ради возвращения в родной клуб португалец готов отказаться от большей части нынешней зарплаты.

Также отмечается, что недавно Роналду стал владельцем пентхауса в Лиссабоне, стоимость которого свыше 7 миллионов евро.

Роналду является воспитанником "Спортинга". За основную команду он выступал с 2002 по 2003 год.

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