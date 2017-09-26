Роналду готовится установить очередное достижение в "Реале"

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду готовится установить очередное достижение в королевском клубе.

Так, сегодняшняя игра против дортмундской "Боруссии" в рамках группового этапа Лиги Чемпионов станет для португальца в 400-й в "сливочной" футболке. В предыдущих 399-ти играх 32-летний бомбардир отметился 409 забитыми мячами и 125 ассистами.

Напомним, Роналду очень эмоционально реагировал на свою неудачную игру и своей команды в матче против "Алавеса". | soccernews.ru