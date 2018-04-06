Роналду грозит от 10 до 30 миллионов евро штрафа за налоговые махинации
Нападающему мадридского "Реала" Криштиану Роналду грозит от 10 до 30 миллионов евро штрафа за налоговые махинации, сообщает испанская пресса.
Налоговая требует от 33-летнего португальца штраф в размере 30 миллионов и хочет добиться реального тюремного заключения для футболиста.
Однако, если Роналду признает вину, то штраф может сократиться в три раза. Также при таком сценарии наказание пятикратного обладателя "Золотого мяча" ограничится небольшим условным сроком.
Не пропустите: Роналду все еще рассматривает вариант с уходом из "Реала". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Бавария" громит "Аугсбург" и становится чемпионом
-
Скучное дерби Мерсисайда: "Эвертон" и "Ливерпуль" голов не забили
-
За рядовыми тремя очками: "Барселона" в домашних стенах сыграет с "Леганесом"
-
Историческое дерби Манчестера: "Сити" попытается оформить чемпионство в матче с "Юнайтед"
-
"Сент-Этьен" упустил победу в матче с ПСЖ
Лента новостей
-
"Зенит" – "Краснодар" - 1:2 (обзор)
-
"Монако" одержал победу над "Нантом"
-
Дибала установил личный рекорд результативности
-
"Бавария" шестой раз кряду становится чемпионом Германии
-
"Сельта" - "Севилья" - 4:0 (обзор)
-
Манчини раскритиковал команду за поражение "Краснодару"
-
Благодаря хет-трику Аспаса "Сельта" разгромила" "Севилью"
-
"Тоттенхэм" переиграл "Сток Сити" и другие результаты 33-го тура АПЛ
-
"Аугсбург" - "Бавария" - 1:4 (обзор)
-
"Краснодар" обыгрывает "Зенит" и отправляет питерцев на пятое место РФПЛ
-
"Вольфсбург" обыграл "Фрайбург" и другие результаты 29-го тура Бундеслиги
-
"Бавария" громит "Аугсбург" и становится чемпионом
-
"Беневенто" - "Ювентус" - 2:4 (обзор)
-
Хет-трик Дибалы помогает "Ювентусу" одержать тяжелую победу над "Беневенто"
-
Клопп прокомментировал результат ливерпульского дерби
-
Маротта: "Эра "Ювентуса" началась в 2010 году, и она закончится, когда президент уйдет"
-
"Реал" определился со стоимостью Бензема
-
Асенсио: "Рамос всегда дает мне советы по поводу возникающих проблем"
-
Роналдиньо: "Я бы хотел продолжать играть рядом с Месси"
-
Алиссон требует повышения зарплаты
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|30
|76
|2
|Атлетико Мадрид
|30
|67
|3
|Реал Мадрид
|30
|63
|4
|Валенсия
|30
|62
|5
|Вильярреал
|30
|47
|6
|Бетис
|30
|46
|7
|Севилья
|31
|46
|8
|Жирона
|30
|44
|9
|Сельта Виго
|31
|43
|10
|Эйбар
|30
|40
|11
|Хетафе
|31
|39
|12
|Атлетик Бильбао
|30
|36
|13
|Леганес
|30
|36
|14
|Эспаньол
|30
|36
|15
|Алавес
|31
|35
|16
|Реал Сосьедад
|30
|34
|17
|Леванте
|30
|28
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|31
|23
|19
|Лас Пальмас
|30
|21
|20
|Малага
|31
|17