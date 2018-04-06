Нападающему мадридского "Реала" Криштиану Роналду грозит от 10 до 30 миллионов евро штрафа за налоговые махинации, сообщает испанская пресса.

Налоговая требует от 33-летнего португальца штраф в размере 30 миллионов и хочет добиться реального тюремного заключения для футболиста.

Однако, если Роналду признает вину, то штраф может сократиться в три раза. Также при таком сценарии наказание пятикратного обладателя "Золотого мяча" ограничится небольшим условным сроком.

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