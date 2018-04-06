Роналду грозит от 10 до 30 миллионов евро штрафа за налоговые махинации

Теги реал мадридкриштиану роналду

Роналду грозит от 10 до 30 миллионов евро штрафа за налоговые махинации

Нападающему мадридского "Реала" Криштиану Роналду грозит от 10 до 30 миллионов евро штрафа за налоговые махинации, сообщает испанская пресса.

Налоговая требует от 33-летнего португальца штраф в размере 30 миллионов и хочет добиться реального тюремного заключения для футболиста.

Однако, если Роналду признает вину, то штраф может сократиться в три раза. Также при таком сценарии наказание пятикратного обладателя "Золотого мяча" ограничится небольшим условным сроком. 

Не пропустите: Роналду все еще рассматривает вариант с уходом из "Реала". | http://soccernews.ru

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