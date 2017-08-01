Роналду грозит семь лет тюрьмы

Нападающему мадридского "Реала" Криштиану Роналду грозит минимум семь лет тюрьмы, если его вина в деле о неуплате налогов будет доказана в полном объеме, сообщает AS.

Напомним, что 32-летний португалец обвиняется в сокрытии от налоговых органов 14,7 миллионов евро.

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