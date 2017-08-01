Роналду грозит семь лет тюрьмы

Теги реал мадридкриштиану роналду

Роналду грозит семь лет тюрьмы

Нападающему мадридского "Реала" Криштиану Роналду грозит минимум семь лет тюрьмы, если его вина в деле о неуплате налогов будет доказана в полном объеме, сообщает AS.

Напомним, что 32-летний португалец обвиняется в сокрытии от налоговых органов 14,7 миллионов евро.

Не пропустите: Роналду выступил с заявлением по итогам заседания суда по делу о неуплате налогов. | http://soccernews.ru

комментарии
Конь

Только после каталонского крашеного блондина. В очередь,сукины дети!

Ответить
Flamenco

Кто ж его посадит? он же памятник)))

Ответить

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

10 главных итогов стартовых туров РФПЛ

10 главных итогов стартовых туров РФПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов