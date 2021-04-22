Роналду - Хэмилтону: "Выглядишь прекрасно, пусть и не так хорошо, как я"

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Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду обратил внимание на хорошую физическую форму гонщика "Формулы 1" Льюиса Хэмилтона.

Португалец оставил комментарий в инстаграме пилота "Мерседеса" под фотографией британца после тренировки.

"Брат, выглядишь прекрасно, пусть и не так хорошо, как я", - написал Роналду.

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