Роналду - Хэмилтону: "Выглядишь прекрасно, пусть и не так хорошо, как я"

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Роналду - Хэмилтону: "Выглядишь прекрасно, пусть и не так хорошо, как я"

Фото Daily Mail

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду обратил внимание на хорошую физическую форму гонщика "Формулы 1" Льюиса Хэмилтона.

Португалец оставил комментарий в инстаграме пилота "Мерседеса" под фотографией британца после тренировки.

"Брат, выглядишь прекрасно, пусть и не так хорошо, как я", - написал Роналду.

Не пропустите: Действия Роналду в стенке снова привели к голу "Ювентусу" со штрафного удара. | http://soccernews.ru
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