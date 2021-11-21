Роналду хочет, что эск-тренер "Барселоны" возглавил "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" перебирает варианты на пост нового главного тренера после увольнения норвежского специалиста Уле-Гуннара Сульшера.
Как сообщает журналист издания Sky Sports Роб Дорсетт, португальский нападающий команды Криштиану Роналду хочет, чтобы новым тренером "красных дьяволов" стал наставник сборной Испании Луис Энрике, который до этого возглавлял "Барселону", "Сельту", "Рому" и молодежные команды сине-гранатовых.
Ранее сообщалось, что "Юнайтед" рассматривают Маурисио Почеттино, Зинедина Зидана, Эрика тен Хага, Брендана Роджерса, Хулена Лопетеги и Лорана Блана
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|Команда
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|27
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|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18