Роналду хочет, чтобы Гвардиола возглавил "Ювентус"

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Роналду хочет, чтобы Гвардиола возглавил "Ювентус"

Руководство "Ювентуса" рассматривает вариант с приглашением Хосепа Гвардиолы на пост главного тренера команды.

Как сообщает Marca, заинтересованность "старой синьоры" в услугах испанского специалиста импонирует Криштиану Роналду.

Звёздный португалец впечатлён успехами Гвардиолы у руля "Манчестер Сити" и хотел бы поработать под его руководством.

Сейчас "Ювентус" возглавляет Массимилиано Аллегри, но его могут отправить в отставку из-за провала в Лиге Чемпионов.

Контракт 48-летнего Гвардиолы с "горожанами" рассчитан до июня 2021 года.

Не пропустите: Основной игрок "Ювентуса" лайкнул в инстаграме комментарий с призывом уволить Аллегри. | http://soccernews.ru

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