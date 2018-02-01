Роналду хочет, чтобы летом "Реал" подписал четырех игроков
Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду хочет, чтобы следующим летом его клуб подписал четырех игроков.
Так, по сведениям Express, который ссылается на испанскую прессу, 32-летний форвард заинтересован в том, чтобы в новом сезоне его партнерами по команде стали голкипер Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед") и вингер Гонсалу Гедеш ("Валенсия"), права на которого принадлежат французскому ПСЖ. Двумя другими подписаниями "сливочных", по мнению португальца, должны стать кто-то из трех центральных защитников: Маркиньос (ПСЖ), Давид Алаба ("Бавария") или Леонардо Бонуччи ("Милан").
Напомним, Иско поставил ультиматум Пересу. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|21
|57
|2
|Атлетико Мадрид
|21
|46
|3
|Валенсия
|21
|40
|4
|Реал Мадрид
|20
|38
|5
|Вильярреал
|21
|37
|6
|Севилья
|21
|33
|7
|Эйбар
|21
|29
|8
|Сельта Виго
|20
|28
|9
|Хетафе
|21
|28
|10
|Жирона
|21
|28
|11
|Леганес
|20
|28
|12
|Атлетик Бильбао
|21
|27
|13
|Бетис
|20
|27
|14
|Эспаньол
|21
|24
|15
|Реал Сосьедад
|21
|23
|16
|Леванте
|21
|19
|17
|Алавес
|21
|19
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|21
|17
|19
|Лас Пальмас
|21
|14
|20
|Малага
|21
|13