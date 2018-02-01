Роналду хочет, чтобы летом "Реал" подписал четырех игроков

Теги криштиану роналдуреал мадрид

Роналду хочет, чтобы летом "Реал" подписал четырех игроковВедущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду хочет, чтобы следующим летом его клуб подписал четырех игроков.

Так, по сведениям Express, который ссылается на испанскую прессу, 32-летний форвард заинтересован в том, чтобы в новом сезоне его партнерами по команде стали голкипер Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед") и вингер Гонсалу Гедеш ("Валенсия"), права на которого принадлежат французскому ПСЖ. Двумя другими подписаниями "сливочных", по мнению португальца, должны стать кто-то из трех центральных защитников: Маркиньос (ПСЖ), Давид Алаба ("Бавария") или Леонардо Бонуччи ("Милан").

Напомним, Иско поставил ультиматум Пересу. | soccernews.ru

комментарии
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да мне похуй я ебал и криштиано иииииииииииииииии месси и тот кто коментарии дает

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Чан-хуй

Ми не сабираимся пакупат Раналду ми васпитоваим своих играковь мы отинь багатые можимь купить всихь но ми не хотимь мы станимь синее ! Ми лутчии а ви худшии у нас бюджить 1000млионов ми богатие а ви неть хахахахахха олохи

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Cristiano Ronaldo

Слушай Messi ты пришел сюда плакать ? потому что не выграл 6 золотой мяч???- я тебе сочуствую ты считаешь то что звание лутшего мира клуба взял Реал нечестно ! - это достойное звание Бабселона ведь Бабселона не выграла не отдного турнира а Реал выграл все что мог и унизил вас! Вы надоели плакать нытики заебаил! что вам нужно ? Считаете себя лучшими так я тебе отвечу -что вы 0-вые! а мы 1-ые ЫЫЫЫЫЫЫЫЫ Я РОНАЛДУ БОГ ФУТБОЛА (ПОСЛЕ Ибры)

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Messi

А чё, его самого не выгоняют? он же просил Пересу уменьшит отступные, чтоб найти какой нибудь "чан-хуй" уже который год он обиженный уходит, а потом два пеналья забывает и сразу счастливым становится.... А глори Реала твердят что Месси не "мужик" потому что не ушёл из сборной за "неудачу" ну неудача это серебро ЧМ, и звание лучшего игрока этого же турнира...одно слово школьники.

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Квинколобик

а что MESSI читает новости главного соперника?!

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