Роналду хочет, чтобы летом "Реал" подписал трех игроков

Теги реал мадридкриштиану роналдумохамед салахдавид де хеа

Роналду хочет, чтобы летом "Реал" подписал трех игроковВедущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду хочет, чтобы ближайшим летом его клуб подписал трех игроков.

Так, по сведениям испанской прессы, португалец заинтересован в подписании голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа, вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха и универсального полузащитника, который смог бы закрывать сразу несколько позиций в центре поля.

Напомним, Месси, Суарес и Дембеле забили на 6 мячей больше в нынешнем сезоне, нежели Роналду, Бэйл и Бензема. | soccernews.ru

комментарии
сергей

хуй вам ,а не салаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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УЕФА

Салаха смысла покупать нет это его первый сезон на таком крутом уровне, он может стать вторым Бейлом если перейдёт

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Женя

Не мечтайте о Мохамеде Салахе.Ливерпуль не отдаст,явно.

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Mercy

летом чекай, как он перейдет за 200 лямов или цена пониже с парой игроков в придачу.

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