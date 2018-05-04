Роналду хочет, чтобы летом "Реал" подписал трех игроков

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду хочет, чтобы ближайшим летом его клуб подписал трех игроков.

Так, по сведениям испанской прессы, португалец заинтересован в подписании голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа, вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха и универсального полузащитника, который смог бы закрывать сразу несколько позиций в центре поля.

Напомним, Месси, Суарес и Дембеле забили на 6 мячей больше в нынешнем сезоне, нежели Роналду, Бэйл и Бензема. | soccernews.ru