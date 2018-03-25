Роналду хочет, чтобы "Реал" подписал ему двух новых партнеров в атаку

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду хочет, чтобы этим летом "сливочные" подписали ему двух новых партнеров в линию атаки.

Так, по сведениям испанской прессы, 33-летний форвард считает, что идеальными кандидатами на замену его нынешним одноклубникам Гарету Бэйлу и Кариму Бензема стали бы вингеры Мохамед Салах из "Ливерпуля" и Гонсалу Гедеш из "Валенсии", права на которого принадлежат ПСЖ.

Напомним, Роналду получил интересное предложение из Англии. | soccernews.ru