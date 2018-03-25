Роналду хочет, чтобы "Реал" подписал ему двух новых партнеров в атаку

Теги реал мадридкриштиану роналдугарет бэйлкарим бенземамохамед салахгонсалу гедеш

Роналду хочет, чтобы "Реал" подписал ему двух новых партнеров в атакуВедущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду хочет, чтобы этим летом "сливочные" подписали ему двух новых партнеров в линию атаки.

Так, по сведениям испанской прессы, 33-летний форвард считает, что идеальными кандидатами на замену его нынешним одноклубникам Гарету Бэйлу и Кариму Бензема стали бы вингеры Мохамед Салах из "Ливерпуля" и Гонсалу Гедеш из "Валенсии", права на которого принадлежат ПСЖ.

Напомним, Роналду получил интересное предложение из Англии. | soccernews.ru

комментарии
Чмесси

Роналду до хуя хочет, но мало че получит

Ответить
Дмитрий

Пусть Криштиану Роналду Останется в Реал Мадрид

Ответить
ЫЫЫ

Неплохо было бы.

Ответить
петух твой отец

Ага

Ответить
петух твой отец

Ага

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Матч номер два для Рональда Кумана: Португалия против Нидерландов

Матч номер два для Рональда Кумана: Португалия против Нидерландов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 29 75
2 Атлетико Мадрид 29 64
3 Реал Мадрид 29 60
4 Валенсия 29 59
5 Вильярреал 29 47
6 Севилья 29 45
7 Жирона 29 43
8 Бетис 29 43
9 Хетафе 29 39
10 Сельта Виго 29 39
11 Эйбар 29 39
12 Леганес 29 36
13 Атлетик Бильбао 29 35
14 Эспаньол 29 35
15 Реал Сосьедад 29 33
16 Алавес 29 31
17 Леванте 29 27
18 Лас Пальмас 29 21
19 Депортиво Ла-Корунья 29 20
20 Малага 29 14
Полная таблица

топ-5 тегов