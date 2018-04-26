Роналду хочет, чтобы "Реал" приобрел нового вратаря

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду хочет, чтобы его клуб ближайшим летом приобрел нового вратаря.

Так, по сведениям испанской прессы, 33-летний форвард уже обращался к руководству "сливочных" со своей просьбой, так как его не устраивает игра в текущем сезоне нынешнего "первого номера" команды Кейлора Наваса. Предпочтительной кандидатурой на замену костариканцу пятикратный обладатель "Золотого мяча" назвал Давида Де Хеа из "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Роналду установил очередной рекорд Лиги Чемпионов. | soccernews.ru