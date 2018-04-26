Роналду хочет, чтобы "Реал" приобрел нового вратаря

Теги реал мадридкейлор наваскриштиану роналдудавид де хеа

Роналду хочет, чтобы "Реал" приобрел нового вратаряВедущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду хочет, чтобы его клуб ближайшим летом приобрел нового вратаря.

Так, по сведениям испанской прессы, 33-летний форвард уже обращался к руководству "сливочных" со своей просьбой, так как его не устраивает игра в текущем сезоне нынешнего "первого номера" команды Кейлора Наваса. Предпочтительной кандидатурой на замену костариканцу пятикратный обладатель "Золотого мяча" назвал Давида Де Хеа из "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Роналду установил очередной рекорд Лиги Чемпионов. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 50 тура

Турнир прогнозов: анонс 50 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 33 83
2 Атлетико Мадрид 34 72
3 Реал Мадрид 33 68
4 Валенсия 34 66
5 Бетис 34 56
6 Вильярреал 33 51
7 Хетафе 34 48
8 Севилья 33 48
9 Жирона 34 47
10 Сельта Виго 34 45
11 Реал Сосьедад 34 43
12 Эйбар 34 43
13 Алавес 34 41
14 Атлетик Бильбао 34 40
15 Леганес 34 40
16 Эспаньол 34 39
17 Леванте 34 37
18 Депортиво Ла-Корунья 34 28
19 Лас Пальмас 34 21
20 Малага 34 20
Полная таблица

топ-5 тегов