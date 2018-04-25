Роналду хочет, чтобы "Реал" усилился защитником "Баварии"

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду хочет, чтобы его клуб усилился защитником мюнхенской "Баварии" Давидом Алабой.

Как информирует испанская пресса, португалец уже обсудил возможное приобретение 25-летнего бека немецкого гранда с руководством "сливочных".

Трансфер австрийца оценивается в 60 миллионов евро.

Напомним, Роналду вышел на второе место по числу сыгранных матчей в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru