Роналду хочет, чтобы "Реал" возглавил бывший тренер "Спартака"

Теги реал мадридзинедин зиданкриштиану роналдумикаэль лаудруп

Роналду хочет, чтобы "Реал" возглавил бывший тренер "Спартака"Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду хочет, чтобы новым главным тренером его команды стал наставник катарского "Аль-Райян" Микаэль Лаудруп.

Так, по сведениям испанской прессы, 33-летний форвард видит в датчанине специалиста, который своими методами работы наиболее близко похож на бывшего "рулевого" "сливочных" Зинедина Зидана.

Ранее Лаудруп тренировал "Брондбю", "Хетафе", московский "Спартак", "Мальорку", "Суонси" и катарскую "Лехвию".

Напомним, Роналду особо отметился на фотографии сборной Португалии. | soccernews.ru

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