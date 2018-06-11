Роналду хочет, чтобы "Реал" возглавил бывший тренер "Спартака"

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду хочет, чтобы новым главным тренером его команды стал наставник катарского "Аль-Райян" Микаэль Лаудруп.

Так, по сведениям испанской прессы, 33-летний форвард видит в датчанине специалиста, который своими методами работы наиболее близко похож на бывшего "рулевого" "сливочных" Зинедина Зидана.

Ранее Лаудруп тренировал "Брондбю", "Хетафе", московский "Спартак", "Мальорку", "Суонси" и катарскую "Лехвию".

Напомним, Роналду особо отметился на фотографии сборной Португалии. | soccernews.ru