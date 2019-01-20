Роналду хочет переманить бывшего одноклубника в "Ювентус"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет, чтобы бывший партнер по "Реалу" Марсело перешел в туринский клуб. Об этом сообщает AS Sport.

По данным издания, Роналду и Марсело продолжают общаться, даже после перехода португальца в "Ювентус". Роналду часто обсуждает с Марсело возможный переход в чемпионат Италии.

Контракт защитника с "Реалом" заканчивается 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне Марсело участвовал в 19 матчах, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

Португалец выступал вместе с 30-летним бразильцем в составе "Реала" с 2009 по 2018 год.

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